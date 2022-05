LABONTÉ, Lucille Cimon



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Laval, le 30 avril 2022, à l'âge de 102 ans et 5 mois, est décédée dame Lucille Cimon, épouse de feu monsieur Hector Labonté. Elle demeurait à Ste-Foy (Québec).La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Guy Ferland), Gilles (Lise Robitaille), Serge (Pauline Grenier), André (feu Sylvie Morency) et Guy (Josée Hébert); ses petits-enfants : Sylvie, Patrice, Jean-Christian, Jean-François, Andréanne, Thomas, Camille; ses 9 arrière-petits-enfants; sa sœur Gisèle Cimon Raymond; son filleul Bernard Labonté, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s qui lui étaient chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 Chem. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org