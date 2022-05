ALLEN, Albéric



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2022, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Albéric Allen, époux de madame Gisèle Cantin, sa bien-aimée, fils de feu Edgar Allen et de feu Emelda Lemieux. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Marcel (Lorraine Demers et Carole Simoneau la mère de ses enfants) et Mario (Lorraine Bégin; ses petits-enfants : Marie-Pier (Edouard Ringuet), Jérôme (Marie-Pier Cantin), Alexandra (Alexandre Nadeau), Geneviève (Maxime Paré), Mathieu (Gabrielle B. Roy), Frédérick (Gabrielle Vézina), Marc-Antoine (Lara Fortier) ainsi que Michaël Langlois et Antoine Langlois; ses arrière-petits-enfants : Charles Paré, Léa-Maude Paré, Rose Paré, Charles Ringuet et Agathe Allen. Il était le frère de feu Wifrid (feu Julienne Dallaire), feu Anita (feu Joseph Fortier), feu Maria (feu Wilbert Lemieux), feu Laura (feu Henri Pouliot), feu Patrick (feu Marie-Paule Ferland), feu Anne-Marie (feu Maurice Lachance), feu Cécile (feu Henri Caron), feu Alydor Fortin (feu Marie-Rose Dumont), feu Jeannette Fortin (feu Arthur Mercier), feu Marius, feu Yvon (feu Thérèse Picard), feu Alfred (feu Jeannine Goulet), feu Réal (feu Gertrude Roberge) et Lina (feu Lucien Bachand). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin : Laurette (feu Rosaire Bouffard), Raymonde (feu Antoine Boivin, Roger Blais), feu Colette (feu Gérard Higgins), Claudette (Roger Fontaine), feu Roland (Denise Bouffard) et feu Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9 h.