GOULET, Madeleine Gosselin



À l'Hôpital Laval, le 9 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Madeleine Gosselin, épouse de feu Monsieur Ludger Goulet. Elle demeurait à Beaupré autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 12h30 à 14 heures. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Mario Vandal), Jacques (Chantal Paradis), Nicole (Jocelyn Paquet) et Martine; ses petits-enfants: Roxanne (Kevin Martin), Charles et Donovan Vandal, Audrey (Jessy Lemieux) et Jessica Goulet (Julien Gagnon), Nicolas Genest (Valérie Gagné) et son père Éric Genest, Tania (Jérôme Mercier-Drouin) et feu Darianne Blouin, leur père Réjean Blouin, Mathias Duclos (Sabrina Paré), son père Carol Duclos; ses arrière-petits-enfants : Théa, Maëlle et Nolan Martin, Julia Lemieux et Georges Drouin; ses frères et ses sœurs: Jeannine (feu Aurèle Audet), Monique (feu Lucien Côté), Marius (Denise Simard), feu Simon (Marie-Berthe Duclos), Lucie (feu Michel Bouchard, Jean-Guy Beaudoin), feu Denis (feu Réjeanne Asselin, Georgette Lachance), feu Réjean (Lisette Thomassin), Pierre (Rolande Baron), et elle était la sœur de feu Réjeanne (feu René Simard) et feu Lise; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Goulet : feu Alphonse (Marguerite Chabot), Laurent, feu Raymond (Pierrette Rondeau), Albert (Marthe Thibault), Alberta (René Bousquet), Jean-Marc (Aline Deblois), sa belle-soeur Gemma Blouin, et elle était la belle-sœur de feu Sœur Claire, feu Thérèse (feu Lucien Fortin), feu Juliette (feu Raymond Gravel) et feu Alice. Elle quitte également le personnel attentionné des Jardins de la Côte et tous ses bons amis(es) qu'elle appréciait. Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toutes marques de sympathie se traduisent par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0.