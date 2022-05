LIZOTTE, Marie-Paule Pelletier



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 23 mars 2022, est décédée à l'âge de 85 ans et 5 mois, dame Marie-Paule Pelletier, épouse de monsieur Raymond-Marie Lizotte. Elle était la fille de feu monsieur Robert Pelletier et de feu Emma Chouinard. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s au, de 12 h 30 à 14 h 20.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Raymond-Marie; ses enfants: Raymonde (Jean-Claude Dionne), Jocelyne, Jacques (Danielle Barbeau), René-Claude, Marie-Josée (Bertrand Lizotte); ses petits-enfants: Sébastien, Marie-Ève (Richard Cayer), Samuel (Stéphanie Dumais), Pier-André, Annie-Claude (Damien Hoarau), Marie-Pier, Andréanne (Julien Beaulieu) et ses 12 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, tous décédés: Benoît (Simone Boucher), Louise-Anna (Paul Hudon), Adrien (Jeanne Kent), Léa (Alfred Bourgelas), Marie-Claire (Jean-Eudes Janelle) et de la famille Lizotte, sa belle-sœur Marie-Jeanne. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Pelletier et Lizotte, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie particulièrement tous les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur accompagnement, leur grande générosité et les bons soins prodigués.