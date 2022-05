GRANT, Paul



Seront célébrées pour la toute première fois les funérailles de M. Paul Grant.À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2019, à l'âge de 69 ans et 9 mois, est décédé monsieur Paul Grant, époux de feu madame Louise Therriault, fils de feu madame Rolande Richard et de feu monsieur Harry Grant. Il demeurait à Pintendre.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléances à compter de 12h30,Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Stéphane Boulay), Cathy-Lynn (Michel Caron) et Stéphan et ses petits-enfants : Alexendra Bergeron, Julia et Émile Caron. Il était le frère de feu James, Georges (Marise Parrot), Suzan (Rock Laferrière), Louise, feu Norman, Peter et Michael (Line Ruel). Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Theriault ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire de Québec. Au 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec.Téléphone : 1-888-768-6669 Courriel : info@pq.poumon.ca Site web : www.pq.poumon.caDes formulaires seront disponibles sur place.