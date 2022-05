DAIGLE, Jean-Guy



À sa résidence, le 6 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Daigle, conjoint de dame Christiane Leclerc. Il était le fils de feu dame Délia Langlais et feu monsieur René Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Christiane; ses enfants: Suzy (Jasmin Bernard), Nancy (Michel Rochette), Sylvie (Véronique Proulx) et Dany (Nathalie Lemay); ses petits-enfants: Karine Légaré (André Gingras), Natacha Légaré (Jimmy Joannette), Jonathan Légaré, Yan Roberge, Vanessa Roberge, Tommy Lépine (Sarah Dufresne), Cindy Lépine (Manu Pouliot), Lady Lépine, Naomie Daigle et Angie Daigle; ses 11 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Raymond, Robin (Ghislaine), Irené (Yolande), Colette (Gaston) et Sr. Marie-Paule; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un énorme merci à sa conjointe Christiane pour tout l'amour et les bons soins prodigués à notre père à travers toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.