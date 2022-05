EMOND, Rita Bédard



Au CHSLD des Chûtes (du Fargy), le 27 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rita Bédard, épouse de feu M. Georges Emond. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 12h à 13h45.et de là au cimetière paroissial.Elle est allée rejoindre son fils Bruno. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (France Grenier), Geneviève (Alain Fils), Marjolaine, Constance (Réjean Boudreault), Michel (Nathalie Vézina) et Annie (Guy Pouliot) ; ses petits-enfants : Karine, Sophie, Daniel, Catherine, Joey, Ann-Julie, Bryan, Jordan, Sabrina, Alice et ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses belles-sœurs : Augustin (feu Pauline Ruel), Jean-Louis (Marie-Anne Bouchard), Lionel (Sophie Généreux) ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Emond : Ghyslaine (feu Laurent Carroll), Gilles (Bernise Bernier) et Sœur Jeanne d'Arc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Gemma (Lucien Hamel), Émilien (Lilianne Martel), Pauline, Suzanne, Pierre-Gaston (Rolande Morin) et Yolande (Jean Langevin). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Chûtes (du Fargy) pour les bons soins professionnels prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, CP 11654 Succ Centre-Ville, Montréal (Qc), H3C 9Z9. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / www.cancer.ca