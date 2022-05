BLAIS, Aline Boulanger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Blais Boulanger, épouse de feu monsieur Raymond Blais, fille de feu monsieur Alcide Boulanger et de feu madame Rachel Goudreau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Dominique Caron), Bernard (France David), André (Catherine Belzil) et Martin (Sophie Latour); ses petits-enfants: Pierre-Emmanuel, Antoine, Francis, Sarah, Charlotte, Anne-Frédéric, Laurence, Julianne et Justin; ses frères et sœurs: feu Marcel, Gaston, Maurice, Jean, feu Rosaire, Colette et Francine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Maurice, feu Hélène, feu Rita, Aline, feu Germaine, feu Thérèse, feu sœur Jeanne Blais, feu Rosaire, Rolande; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e )s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de la résidence Margot et le personnel soignant de l'hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 9 h., suivi de la mise en terre au cimetière de Saint-Patrice-de-Beaurivage.