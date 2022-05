VÉZINA, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gilles Vézina. Il était le mari aimé de feu dame Denise Beaudoin. Il était le fils de feu dame Jeanne Dufour et de feu Monsieur Léon Vézina. Il était Natif de Château-Richer. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Alain, Nancy (Paul Juneau) et feu Éric Vézina; son petit-fils Patrick. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Yvon (feu Michèle D'Anjou), Danielle, Jocelyn, feu Réjeanne et Diane (Bernard Guillot). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Monsieur Vézina a été confié au