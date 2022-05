DELAMARRE, Louise-Aline Gagné



Au Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes, le 14 avril 2022, est décédée madame Louise-Aline Gagné Delamarre, épouse de feu monsieur Raoul Delamarre, fille de feue Émérentienne Fournier et feu Jean-Baptiste Gagné. Elle était âgée de 85 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean Delamarre (Isabelle Bouchard) et Lise Delamarre (Guy Pageau); ses petits-enfants Sara Kim, Cassandra (Michaël Lizotte), Nicolas (Pauline Muller) et Francis (Annabelle Roy); ses arrière-petits-fils Ivar et Nolan; ses sœurs Berthille (feu Claude Caron) et Normance (feu Raymond Badeau); sa belle-sœur Nicole Bédard (feu Yves Gagné); son neveu Benoît Gagné et ses enfants Talyann et Josh Alexim; sa nièce Johanne Delamarre; ainsi que de nombreux autres neveux et nièces, filleuls, parents et amis. Elle était également la sœur de feu Isabelle (feu Paul Mercier), feu Jeannette, feu Raymond (feu Thérèse Blouin), feu Roméo (feu Estelle Lanteigne), feu Adéodat (feu Annette Belleau; feu Pauline Blanchet); feu Colette (feu Laurin Grenier), feu Jacques et feu Yves (feu Lise Bédard; Nicole Bédard). Elle était la belle-sœur de Madelaine Delamarre (feu Yvon Charron) et également de feu Hélène (feu Jules Bégin), feu Victor (feu Renée Roy), feu Richard (feu Rolande Bilodeau), feu Laurette (feu Gerry Lacasse), feu Jeanne d'Arc (feu Lucien Lacombe), feu Elzéar (feu Pauline Gagné), feu Raymonde (Robert Fortier) et feu Andrée (feu Roger Champagne). La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame de Lourdes pour les bons soins prodigués au cours des deux dernières années de sa vie. Elle remercie aussi chaleureusement madame Constance Pichette et monsieur Alain Simard pour toute l'aide qu'ils lui ont apportée au fil des ans, eux qui ont été des voisins exceptionnels. La famille recevra les condoléancesde 10h 30 à 13h, suivi d'La mise en terre se fera le jour même au cimetière de Lac-Saint-Charles.