AVOINE, Émilien



À la résidence Odette Blanchet de Sainte-Perpétue, le 7 mai 2022, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédé monsieur Émilien Avoine, époux de feu dame Solange Pelletier. Fils de feu dame Clarisse Fournier et de feu monsieur Théophile Avoine, il demeurait à Tourville comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Francis (Guylaine Gagné), Nelson (Nancy Thibault); ses petits-enfants: Annie (Patrick Beaulieu), Valérie (Dominic Côté) et Isabelle Bourgault (Patrice Ouellet) ainsi que leur père Martin Bourgault, Samuel (Kelly Lavoie) et Marc-André Avoine (Valérie Morin), Sabrina (Jeff Sirois) et Stacy Avoine (Benjamin Jalbert). Il laisse également dans le deuil ses nombreux arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Léona, feu Sylvio, feu Rose, feu Lionel, feu Armande, feu Jeannette, feu Raymond, feu Clément, feu Thérèse, Pierrette, Yvon, feu Florian; De la Famille Pelletier: feu Yvan (Pierrette Avoine), feu Ginette (feu Jean-Guy Lemelin), feu Gervaise (feu Gilles Pelletier), feu Nicole Gauvin (feu Michel Lord). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel de la résidence Odette Blanchet pour leur présence et les excellents soins reçus. Nos remerciements également envers la Dre Amélie Blanchette et le personnel des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de la famille vous accueilleront le dimanche 29 mai 2022 de 12h à 15h auL'inhumation suivra au cimetière paroissial.Pour renseignementsou messages de condoléances