GIROUX, Yves



À l'Hôpital Chauveau, le 14 mai 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Yves Giroux, conjoint de madame Sylvie Boies. Il était le fils de feu Marie-Blanche Bourgault et de feu Roland Giroux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Sylvie; son fils Mathieu Giroux; son beau-fils Pier-Luc Savard (Catherine Carrier); ses petits-enfants : Olivier Giroux, Nelly Giroux, Eliott Savard et Béatrice Savard; ses frères et sa sœur : Lise, André (Lise Dion) et Michel (Huguette Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boies, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC Des Rivières pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.cancer.ca