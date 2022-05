PERREAULT, Rita



À l'Hôpital Laval, le 14 mai 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Rita Perreault, épouse de feu monsieur Jacques Gariépy, fille de feu monsieur Armand Perreault et de feu dame Christianna Blanchet. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 10h à 11hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Perreault laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (André Blouin) et Michel (Cléo Baker); ses petits-enfants: Yoahnn (Julie Dorion) et Élyse; ses arrière-petits-enfants: Florence, Noah, Tristan, Daphnée, Émyrose et Sam; ses frères et sœurs: Gilberte (feu Armand Darveau), Aurore (feu Théode Langlois), Gabriel (feu Ginette Godin), Louis (feu Jeannine Naud), Dominique (Michelle Laganière) et Jean-Guy (Micheline Frenette); son beau-frère et sa belle-sœur: Paul (Denise Demers) et Gisèle (Normand Naud); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs décédé(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Mirodor et de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou https://fsssp.ca/ Des formulaires seront disponibles au salon.