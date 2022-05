LANDRY, Serge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Serge Landry, époux de dame Louise Rhéaume. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Gaudreau et de feu monsieur François-Xavier Landry. Il demeurait au Lac St-Charles.La famille vous accueillera aude 19 h à 20 h.Il laisse dans le deuil son épouse Louise; ses frères et sœurs: feu Guy (Réjeanne Grenier), Diane (feu Bertrand Lévesque), feu Réjean (Diane Garneau), feu Rénald (Céline Gros-Louis), feu Maude, Nelson (Micheline) et Denise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (feu Yvette Rouleau), feu Julienne (feu André Auclair), feu Céline (feu Jean-Marie Talbot) et feu Gilles (Suzanne Monier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du 3e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca