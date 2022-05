RICHARD, Marcel



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 15 avril 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Marcel Richard, époux de feu dame Thérèse Fortin, fils de feu Dominique Richard et de feu Anna Vigneault. Il demeurait à Saint-Augustin-de Desmaures.La famille vous accueillera aule vendredi 20 mai 2022 de 19 h à 21 h et le samedi 21 mai 2022 de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Suzanne Morin), Yves (Cindy Cawley) et Sylvie; ses petits-enfants: Caroline (François), Geneviève (Marc-André), Alecia (Anthony), Rhianna (Brandan) et Yannick (Paola); ses arrière-petits-enfants: Zackary, Mia, Léo, Noélie, Raphaël, Devlyn et Rebecca; ses sœurs: Denise (Gilles) et Louisette, sa belle-sœur Yolande (feu Cléo), ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.