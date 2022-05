CÔTÉ-DESROCHES, Claire



Au CHUL de Québec, le 21 décembre 2021, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Claire Côté, épouse de feu monsieur Marcel Desroches. Elle était la fille de feu monsieur Hervé Côté et de feu dame Germaine Beaumont. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances en l'église de St-Augustin-de-Desmaures, 325 route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec G3A 1G7,de 9h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera par la suite. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marco (Nicole Coulombe), Michel (Martine Denis), Louise (Mario Paré), Sophie et Josée (Jacques Morissette); ses petits-enfants: Priscilla Desroches, Kim Blouin (Martin-Olivier Blackburn), Isabelle Desroches, Julie Desroches (Nicolas Dion), Samuel Morissette (Roxanne Jobin) et Audrey Morissette; ses arrière-petits-enfants: Aby-Gaël Desroches-Paradis et Elliot Paradis; ses sœurs: Laurette Côté (feu Simon-Pierre Jobin), Gisèle Côté (feu Laurent Fillion) et Jacqueline Jobin (feu Jean-Claude Côté); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Georgette Desroches (feu Clovis Pépin), Madeleine Desroches (feu Jean-Guy Perreault), Gemma Laberge (feu Jean-Guy Desroches) et Jeannette Marois (feu Gaston Desroches); ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs du CHUL de Québec, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.