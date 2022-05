BROCHU, Jean



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 26 avril 2022, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean Brochu, époux de feu madame Denyse Parent, fils de feu madame Marie-Laure Buteau et de feu monsieur Alfred Brochu. Il demeurait à Quebec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 20 mai 2022, de 19 h à 21 h etde 10 h 30 à 13 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à 14 h 30. Il laisse dans le deuil Il laisse dans le deuil sa fille Annie (Marc Labrecque); ses petits-enfants: Thomas et Laurie; ses frères et soeurs: Laurette (feu Roger Samson), feu Thérèse (feu Paul D. Moisan), Gertrude (feu Jacques Gagné), feu Rita (feu Henry Rossi); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Jacqueline Parent (feu Lucien Giguère), feu Suzanne (feu Yves Deschênes), feu Jean-Louis (feu Simone Rhéaume), Raymond (feu Micheline Nolet, Thérèse Boucher), Louise (Jean-Marc Bédard) et feu Michel (Yvette Martel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, particulièrement la Dre Nicole St-Onge et la Dre Annie Thériault, son médecin de famille, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.