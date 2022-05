GINGRAS, Julienne Lambert



À l'Hôpital Laval de Québec, samedi le 27 novembre 2021, à l'âge de 104 ans et 5 mois, est décédée en toute sérénité, Mme Julienne Lambert, épouse de feu M. Charles-Henri Gingras. Native de St-Antoine-de-Tilly, elle était la fille de feu Dame Rachelle Genest et de feu M. Josaphat Lambert.La famille vous accueillera à l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Odette Landry), Gilles (Linda Brown) et Huguette (André Gosselin). Ses petits-enfants : Nathalie, Marie-France, Daniel, feu Michel, Stéphanie, Isabelle et Simon. Ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Étienne, Aurélie, Jérôme, Gabrielle, Jonathan, Jade, Ethan, Liliane, Blanche, Elina et Antoine. Ses arrière-arrière-petits-enfants : Rosalie, Kyle, Hanna, Morgan, Billy, Maxime et Juliette. Ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (feu Gabrielle Poirier), feu Lucille (feu Alphonse Martel), feu Adrienne (feu Adrien Darveau), feu Marie-Paule (feu Guy Gingras), feu Gabrielle (feu Bernard Méthot), feu Laurence (feu Jean-Guy Emond), feu Émilio (Marie-Claire Martineau), Armelle (feu Roger Boisnard), Hélène (Noël Côté) et Gérard (Madonna Baumgardner) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était une femme exceptionnelle et elle nous laisse en héritage ses valeurs profondes de respect, de générosité, de dépassement de soi et d'amour inconditionnel. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3, Tél. : 418 657-5334 poste 238Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca