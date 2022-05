COULOMBE, Yvon



" L'horloge de la vie ne fait qu'un tour et personne n'a le pouvoir de décider où et quand elle s'arrêtera pour toujours. Dieu seul choisit l'heure et le jour. Vivez et aimez, mais ne compter pas sur demain, car c'est peut-être aujourd'hui que vous verrez le bout du chemin. A ceux que vous aimez, sachez le montrer dès aujourd'hui, car l'horloge de la vie ne fait qu'un tour."À l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec, le 7 avril 2022, entouré de l'amour des siens, après un long et dur combat, est décédé monsieur Yvon Coulombe à l'âge de 72 ans et 7 mois. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lucie Malenfant, ses filles: Janick (Jean-Pierre St-Cyr), Vicky (Stéphane Morin), Lindsay (Daniel Blouin); ses petits-enfants: Xavier et Maxence St-Cyr, Elliot, Antoine et Evelyne Blouin; sa sœur: Marie (Jacques Dumont), ainsi que sa tante Jeanne-Mance Gaumond. Il était le fils de feu Antonio Coulombe et feu Laurette Gaumond. Il est parti rejoindre ceux qu'il aimait tant: feu Marie Desneiges (Marcel Robin), feu Denise (Gaétan Lamonde), feu Gaston (feu Colette Labonté). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Malenfant: feu Paul (Georgette Labonté), Alma (feu Robert Labonté), Romuald (Françoise Dionne), feu Françoise (feu Marcel Labonté), feu Jeanne D'Arc (feu Normand Labranche), Marie-Rose, Yvette (Jean Lemieux), Edna (Gilles Langevin), Eliane (Laurent Proulx),feu Viateur (Claire Lamonde) et Gemma; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour l'accompagnement et les bons soins dont: Dr Yvan Douville (Chirurgien Vasculaire HSFA), Dr Marc-André Côté (Cardiologie CHU de Québec), Dr René Therrien (Clinique Médicale St-Louis), Dre Pascale Lavoie (Neuro Chirurgienne). L'Équipe de Gastro-Entérologie du CHU de Québec, tout spécialement Dre Pascale Caouette et Dr Alexandre Généreux. Un remerciement est également adressé à l'équipe de soins à domicile Orléans Beauport sans oublier l'équipe du C-5000 de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : Chirurgie vasculaire ou Maladies vasculaires, www.fondationduchudequebec.org. La direction a été confiée à la