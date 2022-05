MERCIER, Claire Beaudoin



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le lundi 9 mai 2022, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Claire Beaudoin, épouse de monsieur Justin Mercier. Elle était la fille de feu Alfred Beaudoin et de feu Maria Corriveau. Elle demeurait autrefois Sainte-Sabine. Madame Claire Beaudoin sera exposée à lale dimanche 22 mai de 19h à 21h30 et le lundi 23 mai 9h à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil son époux Justin Mercier et elle était la mère de: feu Jean (Jasmine Auclair), Pierre, Louis et Valérie (Pierre Rochefort); la grand-mère de: Xavier Auclair-Mercier, Élise et Mylène Mercier, Julien et Hubert Rochefort ainsi que l'arrière-grand-mère de: Jeanne, Henri, Paul, Blanche et Edmond. Elle était la sœur de: feu Paul, feu Georgette (feu Lucien Rouillard), feu Juliette (feu Raymond Lizotte), feu Léonard (feu Ange Aimée Labrie), feu Rita (feu Jean-Baptiste Delisle), feu Roland (Yolande Fortier), feu O'neil (Yvette Goupil), Lucie (feu Clément Brisson), Claude (Fernande Plante) et feu Gabrielle. De la famille Mercier, elle était la belle-fille de feu Georges Mercier (feu Béatrice Bizier) et la belle-sœur de: Lauréat (Gisèle Turmel), Marielle (feu Henri Maurice), Lorraine, feu Louisette (Jacques Dumas) et Gilmond (Céline Chabot). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel de la Résidence Le Belvédère du Lac et du CHSLD de Lac-Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.