GARIÉPY, Julien



Au Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières, le 27 février 2022, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédé monsieur Julien Gariépy, fils de feu monsieur Alphonse Gariépy et de feu dame Adrienne Julien. Il était l'époux de feu dame Fleurette Larochelle. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lade 13h à 15hL'inhumation suivra au cimetière de Saint-Marc-des-Carrières. Monsieur Gariépy laisse dans le deuil ses enfants: Denys, Lisette (Gilles Savard), Claudette (Paulin Dussault), René (Heliana Espinosa Mendoza) et Linda; ses petits-enfants: Sébastien Gariépy (Annie), Rachel Savard, Sophie Savard (Christian), Olivier Dussault (Catherine), Kevin Gariépy (Sarah) et Andréanne Gariépy (Rob); ses arrière-petits-enfants: Christophe, Antoine, Mégane, Jacob, Victoria et Julien. Il était le frère de feu Rolande (feu Dominique Perron), feu Jean-Louis (feu Thérèse Lavoie) et feu Marcel (feu Monique Boulet). Il était le beau-frère de Thérèse (feu Marcel Savard), feu Florent (feu Charlotte Gignac), feu Julien (feu Jeanine Bouchard), feu Paul, feu Yvon, feu Réjean (feu Ginette Desrosiers) et feu Ghislain (Raymonde Paré). Il laisse également dans le deuil Lise Laframboise et Nicole Viau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Marc-des-Carrières pour les excellents soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700 rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou https://santeportneuf.ca/