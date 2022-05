BÉLAND, Aimé



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Aimé Béland, époux de feu Blandine Trudel. Il demeurait à Saint-Raymond-de-Portneuf.Ses cendres seront inhumées au cimetière Saint-Léonard-de-Portneuf à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Yoland (Louise Paquette), François (Mélanie Lemay) et Nathalie (Érick Benoit); ses petits-enfants: Mylène (Guillaume), Kathryne (Marc-André), Yanick, Charlène (Philippe), Audrey (Jacques) et Raphaël; ses arrière-petits-enfants: Éloïse, Charles-Etienne, Mya et Constance; sa sœur Laurianne et son frère Richard ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ et celui de la Maison d'Élie pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org