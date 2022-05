DEMERS, Noëlla Laroche



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 février 2022 à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Noëlla Laroche, épouse de feu M. Bertin Demers. Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Lise Cadoret), feu Sylvain, Guy (Sylvie Méthot), Claudette (Michel Lemieux), ses petits-enfants Elise (Étienne Tousignant-St-Germain), Jean Bernard (Caroline Bibeau-Poirier) Demers, Marc-André (Hélie Comeau Bishara), William Demers, Gabriel (Vanessa Demers), Rosemarie (Jessy Bussières Turmel) Lemieux. Ses arrière-petits-enfants, Daphnée et Constance Tousignant, Thomas et bébé à venir Émilie Demers, Logan et Édouard Lemieux, Maxim et Lévy Turmel. Ses frères et soeurs, feu André, feu Antoine (feu Gabrielle Houde), feu Sœur Thérèse, feu Fernand, feu Imelda (feu Lionel Langlois), feu Luc (Irène Demers), feu Octave ( feu Lisette Demers), Madeleine (feu Léopold Talbot), feu Jean-Guy (Jacqueline Pâquet), feu Gaétane (feu Raymond Demers), feu Gemma (Mario Tardif), Lucie (Marcel Croteau), Florence (André Charpentier). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, feu Juliette (feu Omer Cayer) feu Donat-Paul (feu Carmelle Garneau), feu Sœur Madeleine, feu Jean-Marie (feu Rose Brotherton), feu Martha (feu Camille Du Sault), feu Gilberte (feu Jean-Marie Thibodeau), feu Martin (feu Liliane Beaulieu) et Carmen Demers, plusieurs neveux et nièces dont certaines qui étaient très proches d'elle et de nombreux ami(e)s qui vont se reconnaître. Merci à vous tous pour l'attention portée à notre mère durant toutes ces années. Merci aussi au personnel des soins palliatifs à l'HDL. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.