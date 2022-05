HOUDE, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 avril 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jacques Houde, époux de madame Nicole Trudel, fils de feu dame Aurore Bissonnette et de feu monsieur Ovila Houde. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole ; ses enfants: Martin (Tara Francine Gauthier) et Nancy (Martin Routhier); ses petits-enfants: Jessica, Alexane et Maélie; ses frères et sœurs: Denise (feu Jean-Guy Drolet), Jacqueline (feu André Lebel), sa belle-sœur Madeleine Lachance (feu René Houde) et ses soeurs: feu Fernande, Lucille, Colette, Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel: Louisette, Marcel, Josette, Yves (Ghislaine Gagnon), Jacques Francoeur (feu Ginette), Ghislaine Gagnon (feu Gilles), Lily Labrecque (feu Guy Trudel) et feu Suzanne; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et le support apportés à Jacques. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Charles avec la famille immédiate. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jane H Dunn, 7175 Av. Trépanier, Québec, QC G1H 6A9 Téléphone : (418) 623-0276 Site: https://www.fondationjanehdunn.com/ Des formulaires seront disponibles sur place.