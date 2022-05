GROLEAU, Marguerite St-Pierre



À l'Hôpital St-Sacrement, le 13 avril 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée madame Marguerite St-Pierre, épouse de feu monsieur Charles-Henri Groleau, fille de feu madame Laura Tremblay et de feu monsieur Alfred St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Elle était la mère de Marie (Louis Mercier), Yves, Anne et Lucie (Marc Provost). Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, feu Louis-Philippe, feu Cécile (feu Paul-Émile Voyer), Mariette, Claude et Jacques ainsi que sa belle-famille, feu Lionel, feu Léopold, feu Yolande (feu Benoit Fleury), feu Lucien (Jeannine Caron), feu Gérard (feu Pierrette Ouellette), feu Louis-Philippe (feu Françoise Lachance). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants Dominique Groleau-Roy, Hélène Groleau, Jean et Myriam Barrette ainsi que Katie et David Provost et ses 5 arrières petits-enfants. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 23 mai 2022, de 10 h 30 à 13 h 30.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation dans les jours suivants.