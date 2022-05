GAGNON, Rémi



Au CHSLD Ste-Monique, le 14 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Rémi Gagnon, époux de feu dame Ghislaine Pelletier. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette. Il est allé rejoindre son épouse bien- aimée. Il laisse dans le deuil ses enfants: Valère (Larry Hoskin), Daniel (Louise Pageau), Marie-Josée, Guylain (Monique Gagné) et Steve (Cindy Leblanc); ses petits-enfants: Maxime, Andréanne, feu Alexandre, Philippe (Claudia Landry), Élodie et Mathieu (Alexanne Labbé). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Lionel, feu Florence (feu Roland Guertin), feu Céline (feu Lucien Michaud), feu Madeleine (feu Romuald Lebel), Marcelle (Arthur Leblond), feu Lionel (Jacqueline Thériault), Germain (Marielle Bouillon), Colombe (Jean-Marc Caron) et Géraldine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelletier: feu Cécile (Léopold Morin), feu Lucille (feu Cyprien Rousseau), Jean (Gilberte St-Amand), Colombe (R.E.J.), feu Romain (feu Gisèle St-Amand) et Loyola (S.C.); ainsi que feu Nathalie Lévesque, Louise Martineau; plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié monsieur Gagnon auLa famille recevra les condoléances le mercredi 25 mai 2022, de 11h30 à 13h30 au salon du complexe., et de là au cimetière paroissial. La famille tient à faire un remerciement tout spécial au personnel entier du CHSLD Ste-Monique, et particulièrement à l'équipe du 3e étage pour les bons soins et l'accompagnement prodigué à monsieur Gagnon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Monique: chsld-ste-monique.com (voir onglet documentations et publications)