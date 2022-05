BEAUDOIN LABRIE, Pauline



" Chère maman dévouée, patiente, recevante et intègre, c'est avec regret que nous devrons continuer notre vie sans toi, mais tu seras toujours avec nous dans nos pensées. "À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 6 mai 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Pauline Labrie, épouse de feu Laval Beaudoin et fille de feu Paul Labrie et de feu Joséphine Rouillard. Elle demeurait à la Résidence St-Philippe, Québec et auparavant à Armagh, comté de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial d'Armagh. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Diane Tremblay), feu Jean-Guy (Rosanne Brousseau), Mario (Claire Brousseau), Jacques (Lyne Tremblay), Francis (Nancy Verreault), Sylvie (Georges Laflamme), ses petits-enfants: Patrick, Martine (Philippe Blanchet), Nancy, Jonathan (Marie-Josée Côté), Caroline (Martin Frigon), Geneviève, Jérôme (Kateri Pelland), Alexandre (Christine Plante), Maxime (Rebecca Bérubé); ses arrière-petits-enfants: Thierry, Bernard, Florence, Juliette, Antoine, Olivia, Zara, Florent, Léandre, Emy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s, plus particulièrement Serge et Lise Arseneault, et Louisette Vallières. Elle était la sœur de: feu André, feu Gérard, feu Jeannine (feu Daniel Thibault), Bertrand (Pierrette Lemelin), feu Anita (Sauveur Fournier (feu Laurette Goulet)), feu Marie-Claire, feu Denis (feu Hélène Jolin), et Yolande. De la famille Beaudoin, elle était la belle-sœur de: feu Joseph-Romuald (France Cossette), feu Claude (Madeleine Bernard), feu Cécile (feu Cliff Stobo), feu Jacqueline (feu Patrick Caron), feu Gérard (feu Richere Foisy), Thérèse (Côme Roy), feu Paul-Eugène et feu Lucie (feu Jean Morin). La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement, plus précisément le P-2 pour les bons soins prodigués. De plus, un merci tout spécial pour le personnel de la Résidence Saint-Philippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.