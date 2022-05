PERRIN, Edwidge



Au petit matin du 14 janvier 2022, au Centre d'hébergement Le Faubourg de Québec où elle résidait depuis près de 12 ans, est décédée, emportée par la Covid-19, madame Edwidge Perrin, née à Québec le 6 janvier 1929, épouse de feu Jean-Paul Gravel (1921-1986). Elle était la quatrième enfant de feu Rose-Anna Giroux (1897-1970) et de Georges Perrin (1892-1975).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Barbara (feu Ronny Byrne), Michèle et Serge Gravel (Claudine Roy); ses petits-enfants: Pascale (Jimmy Nolet), David (Louise-Andrée Thibodeau) et Dario Gravel; ses arrière-petits-enfants : Gabriel (Catherine Morneau), Rosalie Nolet (Marc St-Pierre) et Cassidy Gravel. Elle était la sœur d'Henriette (feu Émilien Hébert), feu André (Ida), feu Raymond (feu Jacqueline Trudel) et de feu Rachel (feu Desmond "Pat" O'Regan). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Gravel : feu Thérèse (feu Roland Tremblay), feu Madeleine (feu Roland Tardif), feu Hélène (feu Jean-Paul Talbot), feu André (feu Edith Seaborn), feu Roger (feu Denise Noël), feu Jeannine (feu Roland Racine), feu Denise (feu Aimé Doré), feu Fernand, feu Aline et feu Roger. Elle laisse également dans le deuil ses nièces et neveux : Simon (Anne Johnson), Anne (Jean-François Racine) et Pierre Hébert (Annie Rhéaume), Cécilia, Roger, Lynn et Lisa Perrin, feu André (Bernadette Beaubien), feu Gaétan, feu Michel (feu Lise Bédard), Gilles (Francine Michaud), Jacques (Nicole Pellerin) et Diane Perrin, Anne O'Regan, Andrée et feu Pierre Tremblay, Michel (Sonia Dubé), Denis et Claude Tardif (Marie-Claude Poulin), Jacques (Thérèse Daigle), Gaétan, Michelyne et Nicole Talbot (Philippe Aubert), Diane (René Fournier), Francine (Jean-Pierre Maheu), Céline (Sylvain Tondreau) et Steeve Gravel, Alain et Michel Gravel, Richard, Michel, Carol, Johanne, Pierre, Sylvie, Martin et Daniel Racine (et leur conjoint respectif), Guy, Danielle (feu Jocelyn Perron) et Louise Doré. Ayons également une bonne pensée pour toutes ses amies dont certaines nous ont aussi quittés, soit mesdames Jeanine Robitaille Perron, Lise Lamoureux, Sr Fernande Lemieux, Jeanine Gosselin et Bernadette Poitras de même que ses collègues de la maison Sainte-Marie-des-Anges de Charlesbourg. La famille recevra les condoléances au, de 9 h à 11 h 45.Bien qu'au long de ces douze ans au Centre d'hébergement, certaines périodes y furent plus difficiles, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont su témoigner leur grande humanité tant envers notre mère qu'envers les autres résidents, votre bonté a toujours été réconfortante pour notre mère et pour nous. Un grand merci à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) pour les excellents soins prodigués à Maman en 2014. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, Québec, téléphone : 418 663-5155, www.fondationcervo.com