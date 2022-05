BLONDEAU, Aline



À l'Hôpital Chauveau, le 12 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Aline Blondeau. Elle était l'épouse de monsieur René Beaulieu, fille de feu Florette Leclerc et de feu Armand Blondeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Christian (Patricia Nolin), Jocelyn (Marie Trottier), Doris (Guy Tremblay) et Patrick (Annie Marquis); ses petits-enfants: Gabriel (Gabrielle Émond), Simon et Dominique Trottier-Beaulieu, Natasha et Maxime Tremblay (Cynthia Gunawan); Alex Beaulieu (Sabrina Lavoie); Yannik Beaulieu (Ève Mainguy) et Maude Beaulieu; ses arrière-petits-enfants: Ryan, Amy et Laeticia Beaulieu; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Françoise, feu André (Marcelle Trudel), feu Laurent (feu Louisette Boisvert), Victorin (feu Françoise Cantin), Adrien (Jacqueline Boisvert), Marcel, feu Michel (Carole Demers), feu Pierre (Mercédès Lafrance) et René; elle était la belle-sœur de: feu Blanche (feu Roméo Laflamme), feu Marie-Luce (feu Léopold Métivier, feu Albert Auclair), feu Marie-Paule (feu Robert Côté), feu Pierre (Jeannette Bilodeau), feu Joseph (feu Rolande Leblanc), feu Jean-Noël (Jeannine Hébert), Irène (feu Claude Raby), Jacques, feu George (feu Monique Martineau) et Simone (feu Jean-Pierre Gendreau). La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félix de Cap-Rouge ultérieurement. Nous tenons à remercier tout le personnel de Chartwell Domaine de Bordeaux et toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour le professionnalisme, l'écoute et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale au 1 Av. du Sacré Coeur, Québec, QC G1N 2W1, par téléphone: (418) 691-0766 ou par leur site web: https://fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.