GAUDREAU, Denis



Au CHSLD de Cap St-Ignace, le 5 avril 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Denis Gaudreau, époux de feu Mme Gisèle Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale samedi 21 mai à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Martine (Jocelyn L. Gagné), France, Johanne, Eric (Esther Vézina); ses petits-enfants: Nicolas (Marie-Pier Michaud), Isabelle (Stéphane Lagarde), Pierre-Alexandre, Louis-Charles, Elisabeth; ses arrière-petits-fils: Logan et Edouard. Il était le frère de: feu Maurice (Violette Couture), feu Yvette (feu Jean Cloutier), feu Robert (feu Marie-Paule Beaudoin), feu Rodolphe (feu Marie-Paule Marmen), feu Gertrude (feu Jean-Baptiste Buteau), feu Pierre-Paul (Isoline Gaudreau), feu Jacques (Madeleine Morin), feu Léandre (Pierrette Chabot), Raymond (Gisèle Lafleur). De la famille Fournier, il était le beau-frère de: feu Paul-Amable (feu Thérèse Morin), feu Mariette, feu Roch et feu Jean-Paul (feu Denise Richard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel de la Résidence des Bâtisseurs-Mgr Deschênes ainsi que celui du CHSLD de Cap St-Ignace pour leur dévouement, leur générosité et leur soutien continu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/