APRIL, Aubert



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 15 mai 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 1 mois l'abbé Aubert April, né le 4 avril 1929 à Saint-Cyprien, fils d'Alphonse April, cultivateur, et d'Éva Denis; ordonné prêtre pour le diocèse d'Ottawa le 3 juillet 1955 à l'occasion du Congrès eucharistique diocésain de Rimouski par Mgr Charles-Eugène Parent; incardiné au diocèse de Hull (aujourd'hui archidiocèse de Gatineau) lors de sa création le 27 avril 1963. Études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1944-1949) et au Séminaire de philosophie de Montréal (1949-1951); études théologiques au Grand Séminaire d'Ottawa (1951-1955), avec l'obtention de la licence en théologie; études en vue de la maîtrise en sciences religieuses (sociologie) à l'Université d'Ottawa (1964-1967); études en psycho-sociologie à l'Université de Strasbourg en France (1967-1970), couronnées par le doctorat en sciences religieuses (sociologie). Après son ordination, Aubert April œuvre d'abord dans le ministère paroissial comme vicaire à Saint-Alphonse-de-Liguori de Hawkesbury (1955-1962); il est en même temps aumônier à l'Hôpital de Hawkesbury (1955-1962) et à la prison de L'Orignal, en Ontario (1958-1962); vicaire à Notre-Dame-de-Lorette de Hull (1962-1964). Il travaille ensuite en pastorale scolaire au niveau secondaire, comme directeur pour la région de Gatineau (1964-1967). À son retour d'études (1967-1970), il est nommé membre de l'équipe de recherche (1970-1972) à l'Office de catéchèse du Québec pour le secteur des jeunes adultes (cégeps et universités). De 1972 à 1974, il est directeur de l'office d'éducation du diocèse de Hull, conseiller auprès de l'Association des commissions scolaires Outaouais-Hull et Papineau ainsi que directeur de la formation permanente du clergé diocésain. En 1973, il organise une consultation sur le diocèse de Hull. En 1972-1973, il est chargé de cours en psychologie des profondeurs à l'Université d'Ottawa. Nommé membre du comité d'évaluation du catéchisme canadien en 1973, il est président de la Commission nationale de cette évaluation en 1974-1975. En 1974, il devient directeur permanent à l'équipe pastorale de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Il y demeure jusqu'en 1994. Il prend sa retraite et revient s'établir dans son milieu natal en 1998. La famille recevra les condoléances en chapelle ardente, à compter de midi, directementet de là au Crématorium St-Germain. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Cyprien. Il laisse dans le deuil ses sœurs Jeannine (feu Joseph Plourde) et Rose-Aimée, religieuse des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, ses neveux et nièces, ses autres parents, de nombreux amis, ainsi que les membres du clergé diocésain de Rimouski. Il était le frère de feu l'abbé Gabriel April, prêtre de ce diocèse. La direction des funérailles a été confiée au