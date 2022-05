FRENETTE, Lisette



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 janvier 2022, à l'âge de 74 ans et 8 mois, est décédée madame Lisette Frenette, fille de feu madame Simone Paquin et de feu monsieur Alfred Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présences des cendres à lade 13 h30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de Portneuf. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Janine (feu Roland E Piché) Jacqueline, Denise (Jean Pierre Beaumont), feu Sylvio (feu Madeleine Julien) feu Roméo; ainsi que ses neveux et nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s qui l'ont toujours accompagnée. Sincères remerciements à ses anges gardiens du poste A 3000 de L'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel de la résidence Chanoine Scott et du personnel du CLSC Ste Foy sans oublier les amies du Manoir Laure Gaudreault et du HLM de Notre-Dame de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec.