JUNEAU, Marc



Au Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus, le 2 mai 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Marc Juneau, Fondateur de Transport Marc Juneau inc, époux de dame Jacqueline Gauvin; fils de feu monsieur Édouard Juneau et de feu dame Rose Gauvin. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Juneau laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée madame Jacqueline Gauvin, ses enfants: Denis (Sonia Tremblay), Sylvie (Mario Boilard) et Alain (Marielle Denis); ses petits-enfants: Olivier (Carilyne Charette), Sara-Maude, Marc-Antoine (Catherine Boisvert) et Camille (Nicolas Baribeau); ses arrière-petits-enfants: Antoine, Adam, Rose et Arthur; ses frères et soeurs de la famille Juneau: feu Jean-Pierre (Marie-Blanche Houde), feu Suzanne, feu Madeleine, Charlotte (feu Rosaire Roseberry), Daniel (Pierrette Leclerc), Gisèle (feu Ghislain Claveau) et Josette ( Réal Roy); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gauvin: feu Adrienne (feu Thomas Bélanger), feu Jeannette (feu Omer Caron), feu Conrad (feu Irène Beaulieu), feu Léonard (feu Lise Jean), feu Émilienne (feu Roger Caron), feu Madeleine, feu Marcelle (feu Léonard Côté), feu Georgette (feu François Gaudreault), feu Gérard (feu Aline Giroux), Aline (feu Brian O'Rourke, feu Jean-Guy et Colette (feu Colomban Dionne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille remercie chaleureusement l'équipe des soins palliatifs et de la neurologie du Centre Hospitalier de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et pour leur approche très humaine. Monsieur Juneau ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 12h30 sous la direction de laLes cendres seront déposées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société de Leucémie et Lymphome du Canada, 740, rue St-Maurice, bureau 602, Montréal.Qc. H3C 1L5 tél: 1-833-222-4884 ou info@bloodcancers.ca ou lewww.cancersdusang.ca