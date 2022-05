STOCKER, Yvette Lambert



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 16 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Yvette Lambert, épouse de feu monsieur Marcel Stocker, fille de feu madame Marie Fillion et de feu monsieur Félix Lambert. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle était la mère de : Daniel (Danielle Malo), feu Alain et Yves. Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants : Érika, Andréa, Jonathan, Keven et Sabrina ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle a rejoint tous ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont quittée avant elle. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.