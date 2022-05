ROY, Jean-Guy



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 8 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Roy, époux de dame Rollande Genest, fils de feu Théodule Roy et de feu Marguerite Arsenault. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.et de là au cimetière de l'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera à l'église pour les condoléances de 12 h à 14 h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rollande; ses fils : Serge (Nathalie Masson), Claude (Jacynthe Nicolas) et Daniel (Sonia Tremblay); ses petits-enfants : Marie-Audrey Roy, Antony Roy (Jade Dussault), Amélie Roy, Myriam Roy (Thomas Le-Tiec Maltais), Gabriel Thibeault (Marie-Pier Ferland), Étienne Thibeault, David Thibeault (San Tremblay Cloutier) et Nathan Bournival (Noluenn Esseul); ses arrière-petits-enfants : Lucas et Ludovic Roy; ses sœurs et son frère : Jeannine (feu Paul Côté), feu Fernande (feu Marc Nadeau), Denise (feu Roger Demers), Claudette (Roger Bouchard) et Léopold (Marielle Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genest : feu Cécile (feu Lionel Ricard), feu Théodore (feu Madeleine Rousseau), feu Benoît (feu Lise Bellemare), feu Marcel (feu Madeleine Lacroix), feu Georgette (feu Wellie Gélinas), feu Rachel (feu Adolphe Neault), feu Jean-Paul (Hélène Laroche) et Louisette (Denis Desruisseaux), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à l'équipe attentionnée du Jeffery Hale qui a su nous accompagner par leur soutien et bons soins ainsi qu'au personnel du CLSC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.