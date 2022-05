PARADIS, Line



Le 6 mai 2022, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Line Paradis, épouse de feu monsieur Michel Giffard, fille de feu monsieur Arthur Paradis et de feu dame Claire Talbot. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléancesi prochain à compter de 10 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Paradis laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Manon (Gilles Simard), Chantal, Michèle et Caroline; ses petits-enfants: Jessica Martel, Catherine Simard, Samuel Simard, Gabriel Simard, Kina Cantin, William Cantin, Thomas Bernier, Alexis Bernier et Tahlya Savard; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Giffard: Léon (Martine Smith) et Lise, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO : 2601, chemin de la Canardière, J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3 / www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/.