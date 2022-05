SHEA, David



À la Résidence Saint-Brigid's Home, le 10 mai 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur David Shea, époux de dame Louise Turgeon. Il était le fils de feu dame Mamie Robinson et de feu William Shea. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise; ses filles : Sandra (Martin Gingras) et Vickie (Hugo Gagné); ses petits-enfants : William, Élizabeth, Thomas, Noémie et Rosemarie; ses frères et sœurs : feu Hubert, Patricia, Pearl (feu Collin Dewar), Gary (Louise Munro), Shirley (feu Charles Lyonnais), RoseAnn, Raymond (Helen Devost), Brian (Cathy O'Brien) et Gordon (Patricia Summers) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Turgeon : Jean (Diane Marceau) et Marc (Lise Larivière); son filleul Terry ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s dont ses grands amis Diane Turgeon et Denis Bourget. La famille désire remercier tout le personnel de la Résidence St-Brigid's Home pour leur grand dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.