SIMARD, Lorraine L'Heureux



À la Maison de Beauport, le 11 mai 2022 à l'âge de 88 ans, est décédée dame Lorraine L'Heureux, épouse de feu monsieur Joseph-Armand Simard. Elle était la fille de feu monsieur Joseph L'Heureux et de feu dame Albertine Roberge. Elle demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Guylaine (Jacques Simard), Jocelyn (Hélène Laflamme), Mario (Solange Simard), Linda (Yves Lebel) et Claudine (Michel Bédard); ses petits-enfants: Hugo Leblanc (Martine), Éric Leblanc (Karine), Antoine Simard (Audréanne), Florence Simard (Simon-Pierre), Pier-Olivier Simard et Anthony Simard (Véronique). Elle a maintenant rejoint ses frères et sœurs qui l'ont précédée: feu Paul (feu Cécilia Dupont), feu Alphonse (feu Cécile Lachance), feu Père Jean-Marie L'Heureux C.S.s.R., feu Yvonne (feu Léo Racine), feu Hélène (feu Philippe Lachance), feu Annette (feu Pitre Giguère) et feu Fernand (feu Irène Simard). Elle quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard: Juliette (feu Henri Langevin), Henri (Fleurette Michel), Maurice, (Gilberte Bureau), Michel (Martine Dupuis) et elle était la belle-soeur de feu Jean-Marie et feu Jean-Guy (feu Gisèle Allard). Elle manquera aussi à plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie chaleureusement le personnel soignant de la résidence Maison Beauport pour la qualité des soins apportés. Un merci tout particulier à ses médecins, les docteurs Marie-Josée Latouche, Julie Boulanger et Gabriel Breault pour tant de bienveillance et d'humanité. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société de l'arthrite - Division du Québec, partenairesante.quebec