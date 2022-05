THÉBERGE, Jean-Yves



" Tel un oiseau, tu as pris ton envol pour aller rejoindre là-haut ceux et celles que tu aimes "À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Théberge, époux de madame Liliane Guillemette. Il était le fils de feu Alice Roy et de feu Joseph Théberge. Il demeurait à la Résidence La Croisée du bonheur à Beaumont, autrefois de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 26 mai 2022 de 19h à 20h30. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 13 h.Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Liliane Guillemette, ses enfants: Danielle (Daniel Pelletier), Sylvie (Richard Bégin), Guylaine (Jacques Leblanc), Mario (Martine Samson), Sébastien (Mélanie Asselin); ses petits-enfants: Philippe (Karine Bradette) et Catherine Pelletier (Jean-Denis Rivard), Andréanne et Joël Bégin (Marie-Michèle Normandin), Marc-Antoine Leblanc (Aglaé Mastrostefano), Xavier et Marie-Laurence Théberge; ses arrière-petits-enfants: Raphaël et Éléna Pelletier, Charlie Rivard, Thomas et Josiane Gendron, Clément, Madeleine et Léopold Bégin. Il était le frère de: feu Léona (feu Adolphe Turgeon), feu Yvonne (feu Eudore Bouffard), feu Blanche (feu Léopold Picard), feu Alice (feu Armand Théberge), feu Jeannette (feu Alcide D'Amours), feu Desneiges (feu Georges Thibault), feu Thérèse (feu Lionel Arbour), feu Léonard (feu Laurette Langlois), feu Cécile (feu Émilien Guillemette, feu Philippe Turgeon) et feu Léopold (Irène Langlois). De la famille Guillemette, il était le beau-frère de: feu Anita (feu Gérard Garant) et feu Roger. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à tout le personnel et les bénévoles de la Résidence à la Croisée du bonheur pour les bons soins et attentions portés à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Les arrangements funéraires de monsieur Théberge ont été confiés à la