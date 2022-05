SAVARD, Lise



Au CHUL de Québec, le 11 mai 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lise Savard, épouse de monsieur Roger Savard. Elle demeurait à Saint-Alban. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 14h à 15hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux, madame Savard laisse dans le deuil ses enfants: André (Hélaine Trottier), Yvan (Raymonde Côté), Johanne (Denis Chantal) et Jean (Chantal Fortier); ses petits-enfants: Laurianne (Kevin Alarie), Marie-Christine (Kevin Blanchette), Olivier, Xavier (Stéphanie St-Onge) et Alex (Délia Crosina); ses arrière-petits-enfants: Maëlie, Logan et Charles-Élie; ses sœurs Ginette (Jérôme St-Germain) et feu Carmen (Pierre Perreault); ses beaux-frères: Raynald (feu Aline Naud), feu Rolland (Normande Lachance) et Richard (Hélène Pascal) ainsi que parents, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s. La famille tient à remercier ses ami(e)s: Robert et Lise Groulx ainsi que sa cousine Diane Arsenault et le personnel du 1er étage de l'aile E du CHUL, particulièrement monsieur Pierre Grégoire et le Dr Benoît Dubuc pour leur dévouement et les bons soins prodigués.