PLAMONDON, Marie



Après 11 ans à vivre avec des maladies pulmonaires sévères, Marie a décidé de prendre son envol le 27 avril 2022. Elle avait 71 ans. Née à Québec, elle était la fille de feu Germaine Morisset et de feu Oscar Plamondon, elle résidait à Sainte-Foy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Louise, Isabelle (Michel Roy) et Hélène (Lucien Barbeau); son frère André, ses neveux et nièces, ainsi que leurs enfants, ses cousins, cousines et ses si précieux amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, auà compter de 11h00.Marie remercie chaleureusement tout le personnel de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour l'attention soutenue et la qualité des soins prodigués pendant une décennie. Elle lève son chapeau au valeureux et chaleureux personnel soignant qui ont facilité ses derniers jours.La famille et les amis de Marie tiennent également à témoigner toute leur reconnaissance au Docteur Leblanc, à Nadia et à Cathie qui ont permis de rendre plus sereins ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), tél.: 418-656-4999 ou https://fondation-iucpq.org/