BILODEAU, Claire



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 22 avril 2022, à l'aube de ses 74 ans, est décédée madame Claire Bilodeau, fille de feu madame Yvette Mathieu et de feu monsieur Adrien Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 17 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles dans les jours suivants. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jeannine, Louisette, André (Manon Falardeau) et Richard (feu Lisette Lachance) ; ses neveux et nièces : Sarah, Céline, Monique, Marjorie et Stéphane ainsi que ses cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), tout particulièrement son infirmier Martin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, adresse : 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com.