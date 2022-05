CÔTÉ, Mariette Bédard



Au CHSLD Notre Dame de Lourdes, en octobre dernier, la Covid 19, est entrée sournoisement au 2e étage. Plusieurs personnes fragiles n'ont pas résisté à ce virus mortel. Le 27 octobre 2021 à 3h pm, les chauds rayons du soleil ont enveloppé notre Mère, Mariette Bédard, âgée de 93 ans, et l'ont emmenée vers la Lumière Éternelle. Elle a été accueillie par son mari, Adélard Côté, décédé en 1968, ainsi que par ses parents, John Bédard et Cécile Murphy.Maman, laisse dans le deuil, ses 5 enfants: Gaétan (feu Francine Neault), Claudette et Clermont Robitaille, Raymonde et Vincent Leblanc, André et Christiane Laplante et Réjean; ses petits-enfants: Claudia, Éric, Ann, François, Jonathan; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Sa sœur Rose-Annette Bédard est encore parmi nous, cependant Edmond, Yolande, Raymond et André sont décédés. La famille Côté, tous sont décédés. Il ne reste que neveux, nièces, cousins, cousines de nos 2 familles.La famille recevra les condoléances à l'église de 9 h 30 à 10 h 30 am. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles