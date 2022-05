DESROCHERS, Gilles



À l'Hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 1 février 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gilles Desrochers, fils de feu madame Blanche Montminy et de feu monsieur Gérard Desrochers. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie.Il laisse dans le deuil ses nièces, son neveu et belles-sœurs ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur et ses frères qui l'ont précédé: Aline, Jean et Magella Desrochers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d'Alzheimer.