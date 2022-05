Michel Gervais



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 mai 2022 à l'âge de 77 ans et 11 mois, s'est éteint paisiblement monsieur Michel Gervais, époux adoré de dame Martine Drouin. Il était le fils aîné de feu dame Ghyslaine Gosselin et de feu monsieur Paul Gervais.La famille vous accueillera pour une période de condoléances lors d'une rencontre de solidaritéLes cendres seront déposées au Cimetière Belmont sous la direction desOutre son épouse bien-aimée Martine, il laisse dans le deuil ses enfants : Rachel (Gregory Moskal), Marie-Claire (Ève-Catherine Desjardins), Paul, Guillaume (Marianne Makhlouf), Françoise (Christian Geissler) et il était le père de feu Justin ; ses petits-enfants : Adam Moskal, Marguerite, Henri et Augustine Gervais, Caleb Geissler ainsi que la mère de ses enfants, Ghislaine Breton ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Richard (Claire Jacques), Denyse (Pierre Dugal), Alain (Michelle Richard), Louis (Claire Poulin), Catherine (Matthew Costello) et Benoît ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drouin : Louise, Diane (Pierre Bélanger), Sophie (Dr Philippe Furger), Michel (Sonia Paradis) et Louis. Il quitte également plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues.Après ses études au Collège de Lévis, Michel Gervais a obtenu une licence en théologie et une licence en philosophie à l'Université Laval, suivies d'un doctorat en théologie à l'Université Saint-Thomas d'Aquin " Angelicum " de Rome. Devenu professeur de théologie à l'Université Laval en 1968, il a rapidement gravi les échelons de la carrière universitaire d'enseignant et de chercheur, étant l'auteur de nombreuses publications. En 1977, la direction de l'Université l'a requis comme membre de la Commission d'étude sur l'avenir de l'Université Laval, puis comme directeur du " Projet Laval ". Le recteur Jean-Guy Paquet l'a ensuite invité à devenir vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, puis il a lui-même été élu recteur de l'Université, fonction qu'il a exercée de 1987 à 1997. Ces années ont été marquées par un grand progrès de Laval sur tous les plans, notamment sur celui de la recherche, l'Université se hissant au 6e rang des universités canadiennes. M. Gervais a aussi modifié la structure décisionnelle de l'Université Laval par la création d'un véritable conseil d'administration.Pendant son mandat de recteur, M. Gervais a aussi été élu Président de la Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), de l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF) devenue, sous son règne, l'Agence universitaire de la Francophonie.Au terme de son mandat à l'Université, Michel Gervais a été nommé Directeur général du Centre hospitalier Robert-Giffard qu'il a contribué à transformer d'un asile d'aliénés en institut universitaire en santé mentale comportant un des centres de recherche les plus importants au monde en neurologie et en santé mentale. Pendant son mandat, il a été élu président de l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS). Il a aussi été membre du conseil d'administration du CSSS de la Vieille-Capitale et du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).À des moments stratégiques de leur évolution, de nombreuses organisations caritatives et sans but lucratif se sont félicitées d'avoir fait appel à lui pour présider leur conseil d'administration ou en faire partie. Mentionnons : L'Entraide universitaire mondiale du Canada (WUSC), le Collège de Lévis, la " Succession René-Richard ", l'Association des grands brûlés F.L.A.M., la Chaire de psychiatrie, le Carrefour international de théâtre, la Fondation du Centre CASA, le Comité des affaires économiques de l'archidiocèse de Québec, le Centre de prévention du suicide de Québec, le Groupe " Femmes, politique et démocratie ", la Fraternité Saint-Alphonse, l'Observatoire de la géosphère de Charlevoix, la Fiducie des Augustines, l'Imprimerie populaire et le journal " Le Devoir ". Il était depuis plus de 20 ans membre du conseil stratégique de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.Dans le secteur des affaires, Michel Gervais a été membre du conseil d'administration de nombreuses entreprises privées ou publiques, dont surtout l'Industrielle-Alliance, assurances et services financiers, où il a siégé pendant près de 20 ans, dont plusieurs années comme président du comité de vérification.De nombreux honneurs ont été décernés à Michel Gervais. Fait Officier de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national français du mérite, de l'Ordre du Québec, il a reçu des doctorats honorifiques des universités Bishop's, Mc Gill, du Manitoba et de Montréal et il a été intronisé membre de l'Académie des grands Québécois.La famille souhaite remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, l'ont soutenu durant sa maladie.Michel a insisté pour vous partager les références suivantes, la base de laquelle on pouvait, selon lui, enseigner toute la théologie :Que toute marque de sympathie se traduise par un don à La Fondation de l'Université Laval, 2325, Rue de l'Université, Québec, Québec G1V 0A6 ulaval.ca/fondation/donner/et/ou Fondation Collège de Lévis, 9, rue Monseigneur-Gosselin, Lévis, Québec G6V 5K1 fondationcollegedelevis.comet/ou Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec, Québec G1J 2G3 fondationcervo.comet/ou Père André Morency, La Fraternité Saint Alphonse, 3812, boul. Sainte-Anne, Québec, (Québec) G1E 3M3, 418-821-0806.