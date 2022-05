CARON, Lucie



À Calgary (Alberta), le 2 mars 2022, à la maison de soins palliatifs Okotoks, est décédée sereinement à 54 ans notre Lucie adorée, entourée des membres de sa famille. Épouse de monsieur Eric Doyon, elle était la fille chérie de madame Claudette Lacasse et de monsieur Raymond Caron.Outre son mari bien-aimé Eric, elle laisse dans le deuil ses enfants: Olivier, Samuel et Anthony; ses beaux-parents : Cécile Cliche et Jacques Doyon; ses frères : Paul Caron (Diane Caron) et François Caron (Geneviève Hébert); son beau-frère Alain Doyon; sa belle-sœur Mireille Doyon, ainsi que de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesà compter de 13 h.Parents et amis sont invités à y assister. La famille tient à remercier tout le personnel médical et infirmier pour les bons soins prodigués ainsi qu'aux proches pour leur support inconditionnel.