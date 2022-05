PRESSÉ, Rosalie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Rosalie Pressé, épouse en premières noces de feu monsieur Denis Saulnier et en deuxièmes noces de monsieur Marc-André Auger et fille de feu monsieur Jean Pressé et de feu madame Antonia Gagné. Elle demeurait à Québec.et de là, au columbarium La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. La famille recevra les condoléances à l'église, une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son conjoint: Marc-André Auger; ses enfants: Jean Saulnier (Nancy Dubois), Isabelle Saulnier (Louis Trudelle); son frère et sa sœur: Rodrigue Pressé (Raymonde Fournier), Danielle Pressé (Allain Simon); ses petits-enfants: Gabriel, Alexina, Félix, Raphaël et Louka; les enfants de Marc-André et leurs familles. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.