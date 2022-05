CAUCHON, Maurice



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 janvier 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Maurice Cauchon, conjoint de feu dame Laurette Cantin. Il était le fils de feu monsieur Joseph-François Xavier Cauchon et de feu dame Juliette Gariépy. Il demeurait à Beaupré, précédemment à Château-Richer. La famille vous accueillera au salon de lale vendredi le 20 mai 2022 de 19h à 21h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa sœur: Yolande (Léopold Fillion), son beau-frère René Fillion; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cantin: Léopold (Suzanne Hinse), Anita (Raymond Dutil), Marcel, Yolande (Pierre Gingras), Lise (Jacques Petitclerc), Claudette et Gaston; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs précédemment décédés: Laurent (Pierrette Cauchon), Thérèse (Paul-Émile Picard), Jean-Marc (Denise Boucher), Jeannette, Rosaire Cantin (Germaine Guyon, Marthe Morin), Henri Cantin (Lina Couture), Raymond Cantin (Charlotte Côté), Sœur Noëlla Cantin et Élizabeth Allen. La famille tient à remercier Mme. Majorie Gauthier technicienne en travail social au CIUSSSCN et son équipe. Leur aide et leur soutien ont été grandement appréciés. La direction des funérailles a été confiée à la