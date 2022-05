GUAY, Colette Demers



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 18 avril 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Colette Demers, épouse de feu monsieur Normand Guay, fille de feu madame Graziella Brousseau et de feu monsieur Laval Demers. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Chantale Lavoie), Bruno (Nicole Beaulieu), René (France Blais), Martine (Denis Paquet) et Dominique (Guy Langevin); ses petits-enfants : Paméla, Malya, Anthony, Raphaêl, Amélie, Jean-Philippe, Gabriel, Audray et Laurance; ses arrière-petits-enfants : Ludovic, Sophia, Jackson, Louis et Noah. Elle était la sœur de : Micheline (Réjean Montminy), Céline (Raynald Pelletier) feu Lise (feu Jean-Yves Marotte), Michel (Jocelyne Boisvert). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Guay, les conjoints et conjointes de ses petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le Docteur Hamman, Céline Cloutier ainsi que la Résidence Le Royal à St-Henri pour tous les bons services rendus à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.