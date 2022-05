GIROUX, Ghislaine Paradis



Au Centre d'Hébergement Alphonse- Bonenfant, le 10 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Ghislaine Paradis, épouse de feu monsieur Charles-Aimé Giroux. Elle était la fille de feu madame Adrienne Bédard et de feu monsieur Hector Paradis. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Madame Paradis laisse dans le deuil ses enfants: Richard Giroux et Dany Giroux (Caroline Savard); ses sœurs: Denise (feu Camille Maheux) et Lucienne (Gilles Lamonde); sa belle-sœur Louisette Giroux (feu Jacques Latour), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement Alphonse-Bonenfant pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison